    Президент Туркменистана поздравил Ильхама Алиева с присоединением страны к консультативному формату стран ЦА

    Внешняя политика
    • 16 ноября, 2025
    • 12:20
    Президент Туркменистана поздравил Ильхама Алиева с присоединением страны к консультативному формату стран ЦА

    Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с присоединением страны к формату консультативных встреч стран Центральной Азии в качестве полноправного участника.

    Как передает корреспондент Report из Ташкента, об этом он заявил на VII Консультативной встрече глав государств в формате "Центральная Азия+Азербайджан".

    "Также хотел бы поздравить Ильхама Гейдаровича Алиева со вступлением Азербайджана в наш формат в качестве полноправного члена", - сказал он.

    Бердымухамедов отметил, что приоритетом сотрудничества стран Центральной Азии являются вопросы безопасности. Кроме того, огромный потенциал региональных стран делает необходимым дальнейшее развитие сотрудничества, в частности в таких стратегически важных отраслях, как транспорт, энергетика, торговля, производственная и технологическая кооперация.

    По словам Бердымухамедова, сегодня Центральная Азия рассматривается как ключевой транспортно-транзитный коридор международного значения.

    "Уже очевидно, что эта роль будет только возрастать, учитывая тенденции смещения экономической и инвестиционной активности в сторону Восточной и Южной Азии, Ближнего и Среднего Востока. Нашим странам предстоит существенно активизировать транспортную составляющую сотрудничества. Для этого следует приступить к действенному и предметному участию в создании комбинированных коридоров по линиям Восток-Запад и Север-Юг",- отметил он.

    Бердымухамедов также подчеркнул, что Туркменистан готов к обсуждению дальнейших предметных шагов по укреплению энергетического партнерства.

    Türkmənistan Prezidenti İlham Əliyevi Azərbaycanın Mərkəzi Asiya ölkələrinin məşvərət görüşlərinə üzvlüyü münasibətilə təbrik edib

