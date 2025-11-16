Президент Туркменистана поздравил Ильхама Алиева с присоединением страны к консультативному формату стран ЦА

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с присоединением страны к формату консультативных встреч стран Центральной Азии в качестве полноправного участника.

Как передает корреспондент Report из Ташкента, об этом он заявил на VII Консультативной встрече глав государств в формате "Центральная Азия+Азербайджан".

"Также хотел бы поздравить Ильхама Гейдаровича Алиева со вступлением Азербайджана в наш формат в качестве полноправного члена", - сказал он.

Бердымухамедов отметил, что приоритетом сотрудничества стран Центральной Азии являются вопросы безопасности. Кроме того, огромный потенциал региональных стран делает необходимым дальнейшее развитие сотрудничества, в частности в таких стратегически важных отраслях, как транспорт, энергетика, торговля, производственная и технологическая кооперация.

По словам Бердымухамедова, сегодня Центральная Азия рассматривается как ключевой транспортно-транзитный коридор международного значения.

"Уже очевидно, что эта роль будет только возрастать, учитывая тенденции смещения экономической и инвестиционной активности в сторону Восточной и Южной Азии, Ближнего и Среднего Востока. Нашим странам предстоит существенно активизировать транспортную составляющую сотрудничества. Для этого следует приступить к действенному и предметному участию в создании комбинированных коридоров по линиям Восток-Запад и Север-Юг",- отметил он.

Бердымухамедов также подчеркнул, что Туркменистан готов к обсуждению дальнейших предметных шагов по укреплению энергетического партнерства.