İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Türkmənistan Prezidenti İlham Əliyevi Azərbaycanın Mərkəzi Asiya ölkələrinin məşvərət görüşlərinə üzvlüyü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 16 noyabr, 2025
    • 12:34
    Türkmənistan Prezidenti İlham Əliyevi Azərbaycanın Mərkəzi Asiya ölkələrinin məşvərət görüşlərinə üzvlüyü münasibətilə təbrik edib

    Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov Prezident İlham Əliyevi Azərbaycanın Mərkəzi Asiya ölkələrinin məşvərət görüşləri formatına tam hüquqlu üzv olması münasibətilə təbrik edib.

    "Report"un Daşkəndə ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, Sərdar Berdiməhəmmədov bu barədə Dövlət Başçılarının "Mərkəzi Asiya + Azərbaycan" formatında 7-ci Məşvərət Görüşündə açıqlama verib.

    "Mən həmçinin İlham Heydər oğlu Əliyevi Azərbaycanın formatımıza tamhüquqlu üzv kimi qoşulması münasibətilə təbrik etmək istərdim", - o deyib.

    S.Berdiməhəmmədov qeyd edib ki, təhlükəsizlik məsələləri Mərkəzi Asiya ölkələri arasında əməkdaşlıq üçün prioritetdir. Bundan əlavə, regionun böyük potensialı iqtisadi əməkdaşlığın, xüsusən nəqliyyat, enerji, ticarət, istehsal və texnoloji əməkdaşlıq kimi strateji əhəmiyyətli sektorların daha da inkişaf etdirilməsini zəruri edir.

    S.Berdiməhəmmədovun sözlərinə görə, Mərkəzi Asiya hazırda beynəlxalq əhəmiyyətli əsas nəqliyyat və tranzit dəhlizi hesab olunur.

    "İqtisadi və investisiya fəaliyyətinin Şərqi və Cənubi Asiyaya, Yaxın və Orta Şərqə doğru dəyişməsi nəzərə alınmaqla, bu rolun yalnız artacağı artıq aydındır. Ölkələrimiz nəqliyyat əməkdaşlığını əhəmiyyətli dərəcədə intensivləşdirməlidirlər. Bunun üçün biz Şərq-Qərb və Şimal-Cənub dəhlizlərinin yaradılmasında effektiv və mənalı iştiraka başlamalıyıq", - o qeyd edib.

    O, həmçinin vurğulayıb ki, Türkmənistan enerji tərəfdaşlığımızı gücləndirmək üçün daha əsaslı addımları müzakirə etməyə hazırdır.

    Sərdar Berdiməhəmmədov Mərkəzi Asiya İlham Əliyev
    Президент Туркменистана поздравил Ильхама Алиева с присоединением страны к консультативному формату стран ЦА

    Son xəbərlər

    13:32

    İlham Əliyev: Əminəm ki, Daşkənddəki İslam Sivilizasiyası Mərkəzi İslam dünyası üçün qürur mənbəyinə çevriləcək

    Xarici siyasət
    13:30

    Finlandiya Prezidenti: Gələn ilin yazınadək Rusiya - Ukrayna atəşkəsi mümkün deyil

    Digər ölkələr
    13:11
    Foto

    İlham Əliyev Mərkəzi Asiya Dövlət Başçılarının 7-ci Məşvərət Görüşünün iclasında çıxış edib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    13:03

    "Neftçi"nin sabiq baş məşqçisi: "Azərbaycan millisi Fransa ilə oyunda bir xal qazana bilər"

    Futbol
    12:52

    Fərhad Hacıyev: "Yüksəliş" müsabiqəsinin bugünkü yarışı Vətən müharibəsində zəfərə həsr olunub

    Daxili siyasət
    12:39

    Hikmət Hacıyev: Azərbaycan-Mərkəzi Asiya platforması çərçivəsində Zəngəzur dəhlizi əməkdaşlıq üçün yaxşı perspektivlər vəd edir

    Xarici siyasət
    12:34

    Türkmənistan Prezidenti İlham Əliyevi Azərbaycanın Mərkəzi Asiya ölkələrinin məşvərət görüşlərinə üzvlüyü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    12:24

    Hikmət Hacıyev: Azərbaycanın xarici siyasətinin üfüqləri genişlənir

    Xarici siyasət
    12:22

    Fərhad Hacıyev: Vətən müharibəsindən sonra daha məğrur olduq

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti