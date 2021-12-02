Азербайджан и Беларусь продолжат совместные проекты в сфере безопасности

В Минске состоялась встреча государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Александра Вольфовича с послом Азербайджана в этой стране Ульви Бахшалиевым.

В Минске состоялась встреча государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Александра Вольфовича с послом Азербайджана в этой стране Ульви Бахшалиевым.

Как сообщает Report со ссылкой на БЕЛТА, во время обмена мнениями комплексно обсуждены вопросы межгосударственного взаимодействия в различных сферах, перспективы двустороннего сотрудничества в обеспечении безопасности двух стран.

Государственный секретарь Совета безопасности выразил соболезнования азербайджанской стороне в связи с гибелью людей при крушении военного вертолета.

Стороны подтвердили приверженность курсу стратегического партнерства, укреплению контактов и развитию совместных проектов в обороне и правоохранительной деятельности.