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Азербайджан и Беларусь продолжат совместные проекты в сфере безопасности

Азербайджан и Беларусь продолжат совместные проекты в сфере безопасности В Минске состоялась встреча государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Александра Вольфовича с послом Азербайджана в этой стране Ульви Бахшалиевым.
Внешняя политика
2 декабря 2021 г. 10:10
Азербайджан и Беларусь продолжат совместные проекты в сфере безопасности

В Минске состоялась встреча государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Александра Вольфовича с послом Азербайджана в этой стране Ульви Бахшалиевым.

Как сообщает Report со ссылкой на БЕЛТА, во время обмена мнениями комплексно обсуждены вопросы межгосударственного взаимодействия в различных сферах, перспективы двустороннего сотрудничества в обеспечении безопасности двух стран.

Государственный секретарь Совета безопасности выразил соболезнования азербайджанской стороне в связи с гибелью людей при крушении военного вертолета.

Стороны подтвердили приверженность курсу стратегического партнерства, укреплению контактов и развитию совместных проектов в обороне и правоохранительной деятельности.

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