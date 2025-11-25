Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Бекмуродов: Создание Платформы НПО стран-членов ОТГ является важным шагом

    Внешняя политика
    • 25 ноября, 2025
    • 19:04
    Создание Платформы НПО стран-членов ОТГ является важным шагом.

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом заявил председатель движения "Юксалиш", депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Бобур Бекмуродов.

    По его мнению, эта платформа, объединившая неправительственные организации тюркских государств и тюркских народов, имеет важное значение: "Мы видим, как лидеры наших стран строят дружественные отношения, вместе решают различные вопросы, активно участвуют в устранении как внутренних, так и глобальных проблем. Лидеры выдвигают новые идеи с целью сближения наших народов".

    Бекмуродов отметил, что дружба лидеров является важным фактором, но для устойчивости этого процесса необходимо формирование искренней и постоянной дружбы между народами: "Эта платформа является уникальным пространством, которое позволяет еще больше сблизить наши народы".

    Бобур Бекмуродов Платформа НПО стран-членов ОТГ
