В Ташкенте прокомментировали создание в Азербайджане и Узбекистане оргкомитетов по ЧМ U-20 в 2027г

Одновременное подписание 15 декабря президентами Азербайджана и Узбекистана решений о мерах по подготовке и совместному проведению в 2027 году молодежного чемпионата мира по футболу является ярким свидетельством высокого уровня стратегического партнерства между двумя странами.

Об этом заявил Report советник министра иностранных дел Узбекистана, пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ахрор Бурханов.

По словам Бурханова, данный шаг отражает общность подходов Ташкента и Баку к развитию всестороннего сотрудничества, в том числе в гуманитарной и спортивной сферах, а также демонстрирует взаимное доверие и готовность к реализации масштабных совместных международных проектов.

"Проведение чемпионата мира U-20 станет важным вкладом в укрепление международного имиджа Узбекистана и Азербайджана, развитие молодежного спорта и продвижение ценностей дружбы, взаимопонимания и честной конкуренции", - сказал он.

Он подчеркнул, что МИД Узбекистана будет и далее содействовать эффективному международному взаимодействию, направленному на успешную подготовку и проведение данного престижного турнира.

Отметим, что чемпионат мира по футболу U-20 в 2027 году пройдет совместно в Узбекистане и Азербайджане по решению Совета ФИФА, принятому 2 октября 2025 года. В обеих странах уже созданы организационные комитеты и утверждены программы подготовки. В Азербайджане соответствующее распоряжение о создании Оргкомитета подписал президент Ильхам Алиев, главой оргкомитета назначен вице-премьер Самир Шарифов.

Президент Узбекистана также сегодня подписал постановление о мерах по подготовке и проведению турнира. Согласно постановлению, в Узбекистане определены приоритеты по созданию инфраструктуры в соответствии с требованиями ФИФА, обеспечению транспортного, энергетического и медицинского сопровождения турнира, а также развитию международного сотрудничества. Подготовка и проведение чемпионата будут финансироваться в том числе за счет средств государственного бюджета Узбекистана, предусмотренных на 2026-2027 годы. Кроме того, в Ташкенте планируется открытие регионального офиса ФИФА для стран Центральной Азии.