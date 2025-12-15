Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    За первые 10 месяцев общий доход TƏBİB составил более 1 млрд манатов

    Здоровье
    • 15 декабря, 2025
    • 18:14
    За первые 10 месяцев общий доход TƏBİB составил более 1 млрд манатов

    За первые 10 месяцев 2025 года общий доход TƏBİB составил 1 млрд 180,549 тыс. манатов, что на 5,05% больше по сравнению с предыдущим годом.

    Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Финансового департамента TƏBİB Хаял Джалилов на совещании на тему "Итоги года и задачи на следующий год".

    По его словам, за отчетный период доходы по первичной медико-санитарной помощи увеличились на 0,39% и составили 170 млн 542 тыс. манатов.

    Поступления по скорой медицинской помощи за указанный период достигли 203 млн 27 тыс. манатов (рост 0,38%).

    Стоимость медицинских услуг в рамках обязательного медстрахования за отчетный период составил 787 млн 65, 768 тыс. манатов (рост 7%), а средства, поступившие от платных медицинских услуг (без НДС), составили 19 млн 914 тыс. (рост 23,59%).

    TƏBİB доходы
    2025-ci ilin ilk 10 ayında TƏBİB üzrə ümumi gəlir 1 milyard manatdan çox təşkil edib

    Последние новости

    18:42
    Фото

    В Белом доме назвали продуктивными переговоры с Зеленским в Берлине - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    18:37

    Азер Бадамов: Инициатива амнистии показывает, что в центре политики Ильхама Алиева — интересы граждан

    Внутренняя политика
    18:35
    Фото

    Зеленский и Штайнмайер обсудили усилия по достижению мира

    Другие страны
    18:32

    Посол США: Турция является важным элементом видения маршрута TRIPP

    В регионе
    18:29
    Фото

    Бюджет Нахчывана на 2026 год принят в I чтении

    Финансы
    18:18

    В Сумгайыте 19-летняя девушка отравилась угарным газом

    Происшествия
    18:17

    Объявлен второй инвестиционный конкурс по землям на освобожденных территориях

    АПК
    18:16

    Тобиас Лоренцсон: НАТО и Азербайджан продолжат в 2026 году активный диалог

    Внешняя политика
    18:14

    За первые 10 месяцев общий доход TƏBİB составил более 1 млрд манатов

    Здоровье
    Лента новостей