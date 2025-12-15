За первые 10 месяцев общий доход TƏBİB составил более 1 млрд манатов

За первые 10 месяцев 2025 года общий доход TƏBİB составил 1 млрд 180,549 тыс. манатов, что на 5,05% больше по сравнению с предыдущим годом.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Финансового департамента TƏBİB Хаял Джалилов на совещании на тему "Итоги года и задачи на следующий год".

По его словам, за отчетный период доходы по первичной медико-санитарной помощи увеличились на 0,39% и составили 170 млн 542 тыс. манатов.

Поступления по скорой медицинской помощи за указанный период достигли 203 млн 27 тыс. манатов (рост 0,38%).

Стоимость медицинских услуг в рамках обязательного медстрахования за отчетный период составил 787 млн 65, 768 тыс. манатов (рост 7%), а средства, поступившие от платных медицинских услуг (без НДС), составили 19 млн 914 тыс. (рост 23,59%).