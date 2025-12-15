Объявлен второй инвестиционный конкурс по землям на освобожденных территориях
- 15 декабря, 2025
- 18:17
В Азербайджане объявлен второй инвестиционный конкурс по передаче предпринимателям в аренду сельскохозяйственных земель на освобожденных территориях.
Как сообщает Report со ссылкой на Минсельхоз, аренда земельных участков субъектам предпринимательства будет осуществляться на конкурсной основе.
Процесс проводится в соответствии с правилами, утвержденными указом президента Азербайджана №236 от 27 ноября 2024 года.
