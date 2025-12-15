Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Объявлен второй инвестиционный конкурс по землям на освобожденных территориях

    АПК
    • 15 декабря, 2025
    • 18:17
    Объявлен второй инвестиционный конкурс по землям на освобожденных территориях

    В Азербайджане объявлен второй инвестиционный конкурс по передаче предпринимателям в аренду сельскохозяйственных земель на освобожденных территориях.

    Как сообщает Report со ссылкой на Минсельхоз, аренда земельных участков субъектам предпринимательства будет осуществляться на конкурсной основе.

    Процесс проводится в соответствии с правилами, утвержденными указом президента Азербайджана №236 от 27 ноября 2024 года.

    Азербайджан освобожденные территории аренда
    İşğaldan azad edilmiş ərazilərdəki torpaqlarla bağlı II investisiya müsabiqəsi elan olunub

    Последние новости

    18:42
    Фото

    В Белом доме назвали продуктивными переговоры с Зеленским в Берлине - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    18:37

    Азер Бадамов: Инициатива амнистии показывает, что в центре политики Ильхама Алиева — интересы граждан

    Внутренняя политика
    18:35
    Фото

    Зеленский и Штайнмайер обсудили усилия по достижению мира

    Другие страны
    18:32

    Посол США: Турция является важным элементом видения маршрута TRIPP

    В регионе
    18:29
    Фото

    Бюджет Нахчывана на 2026 год принят в I чтении

    Финансы
    18:18

    В Сумгайыте 19-летняя девушка отравилась угарным газом

    Происшествия
    18:17

    Объявлен второй инвестиционный конкурс по землям на освобожденных территориях

    АПК
    18:16

    Тобиас Лоренцсон: НАТО и Азербайджан продолжат в 2026 году активный диалог

    Внешняя политика
    18:14

    За первые 10 месяцев общий доход TƏBİB составил более 1 млрд манатов

    Здоровье
    Лента новостей