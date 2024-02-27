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Официальный Баку: Заявление МИД Армении в связи с событиями в Сумгайыте совершенно необоснованно

Официальный Баку: Заявление МИД Армении в связи с событиями в Сумгайыте совершенно необоснованно Заявление министерства иностранных дел Армении относительно событий в Сумгайыте является не только совершенно необоснованным, но и искажает и фальсифицирует исторические факты.
Внешняя политика
27 февраля 2024 г. 17:27
Официальный Баку: Заявление МИД Армении в связи с событиями в Сумгайыте совершенно необоснованно

Заявление министерства иностранных дел Армении относительно событий в Сумгайыте является не только совершенно необоснованным, но и искажает и фальсифицирует исторические факты.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.

В комментарии подчеркивается, что данное заявление является попыткой Армении скрыть насильственные действия, направленные на осуществление необоснованных и незаконных территориальных претензий к Азербайджану начиная с конца 1980-х годов. Эти действия включают массовое изгнание азербайджанского населения, проживающего на территории Армении, террор против азербайджанского народа, провокации на этнической почве и применение военной силы.

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Версия на английском языке Baku: Armenian MFA’s allegations on Sumgayit events are unfounded
Версия на азербайджанском языке Rəsmi Bakı: Ermənistan XİN-in Sumqayıt hadisələri ilə bağlı iddiaları tamamilə əsassızdır

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