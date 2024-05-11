Али Асадов поздравил главу правительства России

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов поздравил Михаила Мишустина с назначением на пост председателя правительства Российской Федерации.

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов поздравил Михаила Мишустина с назначением на пост председателя правительства Российской Федерации.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

В поздравительном послании А.Асадов отметил вклад М.Мишустина в укрепление отношений между Азербайджаном и РФ, которые основываются на добрых традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения.

Выражена уверенность в том, что работа возглавляемого М.Мишустиным правительства будет и впредь способствовать наращиванию взаимовыгодного сотрудничества и углублению стратегического партнерства между Азербайджаном и Россией.