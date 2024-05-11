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Фонд Гейдара Алиева и ИСЕСКО подписали меморандум о сотрудничестве

Фонд Гейдара Алиева и ИСЕСКО подписали меморандум о сотрудничестве
Внешняя политика
11 мая 2024 г. 11:51
Фонд Гейдара Алиева и ИСЕСКО подписали меморандум о сотрудничестве

11 мая в Шуше Фонд Гейдара Алиева и ИСЕСКО подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий обмен опытом в области культуры, науки и образования, развитие новых технологий и реализацию совместных проектов.

Как сообщает Report, на встрече помощника президента Азербайджана, исполнительного директора Фонда Гейдара Алиева Анара Алакбарова и генерального директора ИСЕСКО Салима бин Мухаммада аль-Малика обсуждены вопросы сотрудничества между ИСЕСКО и Фондом за прошедший период.

Была подчеркнута деятельность и заслуги президента Фонда Мехрибан Алиевой в качестве посла доброй воли ИСЕСКО в вопросе сближения цивилизаций и области межкультурного диалога.

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Версия на английском языке ФотоHeydar Aliyev Foundation and ICESCO ink memorandum in Shusha
Версия на азербайджанском языке ФотоHeydər Əliyev Fondu və ICESCO arasında əməkdaşlığa dair memorandum imzalanıb

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