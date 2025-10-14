Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Внешняя политика
    • 14 октября, 2025
    • 10:03
    Итоговое коммюнике: Баку, Москва и Тегеран продолжат развивать сотрудничество в транспорте и энергетике

    Правительства Азербайджана, России и Ирана договорились продолжить совместные усилия по углублению сотрудничества в области транспорта, энергетики и таможни.

    Как передает Report, об этом свидетельствует итоговое коммюнике трехсторонней встречи, состоявшейся накануне в Баку.

    Азербайджанскую делегацию на переговорах возглавил вице-премьер Шахин Мустафаев, российскую вице-премьер Алексей Оверчук, иранскую - министр дорог и городского развития Фарзана Садег.

    Согласно документу, стороны выразили удовлетворение трехсторонним сотрудничеством, подчеркнули руководящую роль декларации президентов Азербайджана, Ирана и России от 8 августа 2016 года и совместной декларации от 1 ноября 2017 года в поощрении взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, а также в развитии безопасных и надежных региональных и международных транспортных коридоров и проектов в энергетическом секторе для экономического роста региона.

    "На встрече была подчеркнута важность продолжения усилий по развитию транзитного потенциала региона, а также была отмечена значимость ускорения проектов, направленных на развитие и диверсификацию транспортных коммуникаций и, в этой связи, синхронной реализации работ по расширению инфраструктуры вдоль международного транспортного коридора "Север-Юг" на соответствующих территориях стран.

    Была подчеркнута необходимость принятия мер для увеличения объема перевозок по международному транспортному коридору "Север-Юг" до 15 миллионов тонн и обеспечения непрерывного роста грузовых потоков. Достигнута договоренность о создании рабочей группы для подготовки в течение 3 месяцев Плана действий по реализации запланированных мероприятий.

    Вместе с тем, во время встречи была достигнута договоренность о создании специальной Рабочей группы по автомобильным перевозкам, состоящей из представителей таможенных, пограничных и транспортных ведомств трех стран", - говорится в документе.

    Участники встречи с удовлетворением подчеркнули подписание положения о трехсторонней рабочей группе по взаимодействию таможенных органов в целях содействия транзитным перевозкам.

    Была отмечена значимость завершения строительства железнодорожной линии Решт-Астара, а также соответствующего железнодорожного терминала, являющегося одним из компонентов коридора, для полной реализации международного транспортного коридора "Север-Юг".

    В ходе встречи была отмечена важность завершения работ по возведению автомобильного моста "Агбенд-Келале" через реку Араз, в том числе по строительству погранично-пропускных пунктов, в контексте укрепления трёхсторонних связей.

    Была подчеркнута необходимость упрощения процедур пересечения границ и цифровизации транспортных, пограничных и таможенных операций на всем протяжении коридора.

    Представители правительств сочли целесообразным продолжение обсуждений на техническом уровне проекта соединения электрических сетей между Азербайджаном, Ираном и Россией и договорились осмотреть на местах важные инфраструктурные проекты международного транспортного коридора "Север-Юг".

    В заключение была отмечена целесообразность продолжения совместных усилий по углублению сотрудничества в области транспорта, энергетики и таможни.

