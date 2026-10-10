Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Баку и Ташкент договорились провести II Узбекско-азербайджанский межпарламентский форум

    Внешняя политика
    • 10 октября, 2026
    • 15:22
    Баку и Ташкент договорились провести II Узбекско-азербайджанский межпарламентский форум

    Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова и председатель Сената Олий Мажлиса (парламент) Узбекистана Танзила Нарбаева обсудили перспективы развития межпарламентского сотрудничества между двумя государствами.

    Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Сената Олий Мажлиса Узбекистана, встреча состоялась в рамках 153-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Танзании.

    Стороны рассмотрели вопросы укрепления региональных связей и координации взаимодействия на международных площадках. Отмечалось, что отношения между двумя странами развиваются на основе доверительного и последовательного диалога глав государств.

    Особое внимание было уделено расширению сотрудничества в 2027-2029 годах, в период председательства Узбекистана в Движении неприсоединения. Азербайджанская сторона выразила готовность продолжить координацию в рамках Парламентской сети ДН и продвигать совместные инициативы на международных площадках.

    "По итогам обсуждения достигнута договоренность о проведении Второго узбекско-азербайджанского межпарламентского форума и подготовке плана совместных практических мероприятий на 2027-2028 годы с целью обогащения межпарламентского сотрудничества новым практическим содержанием", - говорится в сообщении.

    Сахиба Гафарова Танзила Нарбаева Азербайджано-узбекистанские отношения Милли Меджлис Азербайджана (ММ)
    Bakı və Daşkənd II Özbəkistan-Azərbaycan Parlamentlərarası Forumunun keçirilməsi barədə razılığa gəliblər
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Последние новости

    16:19

    Федерации тяжелой атлетики Азербайджана и Европы обсудили вопросы сотрудничества

    Индивидуальные
    16:10

    Трамп вновь выразил недовольство тем, что не получил Нобелевскую премию мира

    Другие страны
    16:02

    Кадыров поздравил азербайджанский народ с решением карабахского вопроса

    Внешняя политика
    15:57

    Кадыров выразил соболезнования Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета Баку-Грозный

    Внешняя политика
    15:54
    Фото

    Президент Ильхам Алиев принял главу Чеченской Республики России

    Внешняя политика
    15:52

    Зеленский: Украина в ближайшие дни получит боеприпасы от Финляндии для F-16

    Другие страны
    15:28

    Германия не откажется от новых санкций против РФ, несмотря на решение США по дизелю

    Другие страны
    15:24
    Фото

    Завершился визит участников конференции по пропавшим без вести лицам в Лачын

    Внешняя политика
    15:22

    Совместный венчурный фонд Азербайджана и Казахстана прошел госрегистрацию

    ИКТ
    Лента новостей