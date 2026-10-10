Баку и Ташкент договорились провести II Узбекско-азербайджанский межпарламентский форум

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова и председатель Сената Олий Мажлиса (парламент) Узбекистана Танзила Нарбаева обсудили перспективы развития межпарламентского сотрудничества между двумя государствами.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Сената Олий Мажлиса Узбекистана, встреча состоялась в рамках 153-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Танзании.

Стороны рассмотрели вопросы укрепления региональных связей и координации взаимодействия на международных площадках. Отмечалось, что отношения между двумя странами развиваются на основе доверительного и последовательного диалога глав государств.

Особое внимание было уделено расширению сотрудничества в 2027-2029 годах, в период председательства Узбекистана в Движении неприсоединения. Азербайджанская сторона выразила готовность продолжить координацию в рамках Парламентской сети ДН и продвигать совместные инициативы на международных площадках.

"По итогам обсуждения достигнута договоренность о проведении Второго узбекско-азербайджанского межпарламентского форума и подготовке плана совместных практических мероприятий на 2027-2028 годы с целью обогащения межпарламентского сотрудничества новым практическим содержанием", - говорится в сообщении.