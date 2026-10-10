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    Bakı və Daşkənd II Özbəkistan-Azərbaycan Parlamentlərarası Forumunun keçirilməsi barədə razılığa gəliblər

    Xarici siyasət
    • 10 oktyabr, 2026
    • 15:39
    Bakı və Daşkənd II Özbəkistan-Azərbaycan Parlamentlərarası Forumunun keçirilməsi barədə razılığa gəliblər

    Azərbaycan Milli Məclisinin sədri Sahibə Qafarova və Özbəkistan Ali Məclisi Senatının (parlament) sədri Tənzilə Narbayeva iki dövlət arasında parlamentlərarası əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər.

    "Report" Özbəkistan Ali Məclisi Senatının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, görüş Tanzaniyada Parlamentlərarası İttifaqın 153-cü Assambleyası çərçivəsində baş tutub.

    Tərəflər regional əlaqələrin möhkəmləndirilməsi və beynəlxalq platformalarda qarşılıqlı fəaliyyətin əlaqələndirilməsi məsələlərini nəzərdən keçiriblər. İki ölkə arasındakı münasibətlərin dövlət başçılarının etimada əsaslanan və ardıcıl dialoqu əsasında inkişaf etdiyi qeyd olunub.

    Özbəkistanın Qoşulmama Hərəkatına sədrliyi dövründə, 2027-2029-cu illərdə əməkdaşlığın genişləndirilməsinə xüsusi diqqət yetirilib. Azərbaycan tərəfi Qoşulmama Hərəkatının Parlament Şəbəkəsi çərçivəsində koordinasiyanı davam etdirməyə və beynəlxalq platformalarda birgə təşəbbüsləri irəli sürməyə hazır olduğunu bildirib.

    "Müzakirələrin yekunlarına əsasən, parlamentlərarası əməkdaşlığın yeni praktiki məzmunla zənginləşdirilməsi məqsədilə İkinci Özbəkistan-Azərbaycan Parlamentlərarası Forumunun keçirilməsi və 2027-2028-ci illər üçün birgə praktiki tədbirlər planının hazırlanması barədə razılıq əldə olunub", - məlumatda bildirilib.

    Azərbaycan-Özbəkistan əlaqələri Sahibə Qafarova Tənzilə Narbayeva
    Баку и Ташкент договорились провести II Узбекско-азербайджанский межпарламентский форум
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