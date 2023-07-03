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Баку и Сычуань подписали меморандум о дружбе и партнерстве

Баку и Сычуань подписали меморандум о дружбе и партнерстве Делегация во главе с главой исполнительной власти города Баку Эльдаром Азизовым посетила с рабочим визитом Китайскую Народную Республику по приглашению руководства провинции Сычуань.
Внешняя политика
3 июля 2023 г. 10:58
Баку и Сычуань подписали меморандум о дружбе и партнерстве

Делегация во главе с главой исполнительной власти города Баку Эльдаром Азизовым посетила с рабочим визитом Китайскую Народную Республику по приглашению руководства провинции Сычуань.

Об этом Report сообщили в пресс-службе исполнительной власти.

В рамках визита состоялась встреча губернатора провинции Сычуань Хуан Цяня с главой Исполнительной власти города Баку Эльдаром Азизовым и членами делегации.

Губернатор отметил, что высокий уровень и развитие азербайджано-китайских отношений является результатом усилий президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы Китая Си Цзиньпина. Благодаря эффективной политике и успешным реформам, проводимым президентом Азербайджана, страна и ее столица демонстрируют высокие темпы развития.

В ходе переговоров губернатором Хуан Цянем было выдвинуто предложение об открытии авиамаршрута Чэнду–Баку.

После встречи был подписан ”Меморандум о взаимопонимании об установлении отношений дружбы и партнерства между столицей Азербайджанской Республики городом Баку и провинцией Сычуань Китайской Народной Республики".

Затем представители Баку посетили столицу Китая Пекин и встретились с заместителем мэра Сма Хун в мэрии Пекина. В ходе встречи были обсуждены планы сотрудничества между столицами. По итогам визита достигнута договоренность о том, что делегация мэрии Пекина посетит с официальным визитом Баку и подпишет меморандум о сотрудничестве между двумя столицами.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakı və Sıçuan əyaləti arasında dostluq və tərəfdaşlığa dair memorandum imzalanıb

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