Баку и София договорились о новых шагах по углублению стратегического партнерства

Азербайджан и Болгария договорились о новых шагах по углублению двустороннего сотрудничества.

Как передает Report со ссылкой на Минэнерго Болгарии, такое решение было принято по итогам седьмого заседания азербайджано-болгарской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству, состоявшегося в Софии 30-31 октября.

Заседание прошло под сопредседательством министра сельского хозяйства Азербайджана Меджнуна Мамедова и министра энергетики Болгарии Жечо Станкова. На встрече обсуждались конкретные шаги по углублению двусторонних взаимоотношений.

Министры отметили, что в рамках активного сотрудничества двух стран уже подписаны десятки соглашений, "что является явным признаком устойчивого развития отношений" и выделили энергетический сектор как ведущее направление партнерства.

"Поставки азербайджанского газа покрывают примерно треть потребления Болгарии и играют стратегическую роль в обеспечении энергетической безопасности региона. Болгария, которая одной из первых поддержала ключевой для Европы проект "Южный газовый коридор", также подтвердила свое стремление участвовать в инициативах по созданию зеленых коридоров и передаче устойчивой энергии из Каспийского региона", - говорится в информации.

Сопредседатели также отметили, что деятельность МПК служит прочной основой для поступательного развития экономических связей.

"Ключевым компонентом отношений между нашими странами является энергетика, но мы также видим ряд других возможностей для укрепления двустороннего сотрудничества", - заявил Станков. Он выделил такие сферы, как сельское хозяйство, транспорт, промышленность, оборонная промышленность и другие, в качестве потенциальных направлений для углубления контактов.

"Партнерство между Болгарией и Азербайджаном имеет стратегическое измерение, которое позволит повысить конкурентоспособность наших экономик. Широкий спектр обсуждаемых тем и взаимовыгодных проектов свидетельствует о результатах совместной работы", - добавил Станков.

По итогам заседания МПК министры подписали протокол, предусматривающий конкретные обязательства и шаги по углублению двустороннего партнерства.

В рамках заседания также прошел бизнес-форум с участием около 100 компаний из обеих стран. Заместитель министра энергетики Болгарии Ива Петрова подчеркнула, что такие площадки способствуют развитию устойчивого партнерства и созданию новых возможностей для бизнеса.