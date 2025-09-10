Баку и Рабат обсудили расширение торговых отношений

15:38

Посол Азербайджана Назим Самедов встретился с государственным секретарём по внешней торговле Марокко Омаром Хеджирой.

Как передает Report, об этом сообщает дипмиссия Азербайджана в Рабате.

Отмечается, что на встрече обсуждались возможности расширения экономического сотрудничества и торговых отношений между Азербайджаном и Марокко, а также увеличения двустороннего товарооборота.

Кроме этого, стороны обсудили практические шаги по расширению торговых отношений и инвестиционных возможностей, включая плана реализации.

"Была отмечена важность первого азербайджано-марокканского бизнес-форума, состоявшегося в Рабате в ноябре 2023 года, и подчеркнуто, что существующая договорно-правовая база создает благоприятные условия для развития и сотрудничества", - отмечает посольство.