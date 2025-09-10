İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz

    Azərbaycan və Mərakeş arasında iqtisadi əməkdaşlıq müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    • 10 sentyabr, 2025
    • 15:42
    Azərbaycan və Mərakeş arasında iqtisadi əməkdaşlıq müzakirə edilib

    Azərbaycanın Mərakeşdəki səfiri Nazim Səmədov bu ölkənin sənaye və ticarət naziri yanında xarici ticarət üzrə dövlət katibi Omar Hejira ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, görüşdə Azərbaycan ilə Mərakeş arasında iqtisadi əməkdaşlıq və ticarət sahəsində əlaqələrin genişləndirilməsi, ikitərəfli ticarət dövriyyəsinin artırılması imkanları müzakirə olunub.

    Bu kontekstdə 2023-cü ilin noyabrında Rabat şəhərində keçirilmiş ilk Azərbaycan–Mərakeş biznes forumunun əhəmiyyəti qeyd edilib. Mövcud hüquqi bazanın əməkdaşlığın inkişafı üçün əlverişli şərait yaratdığı vurğulanıb.

    Həmçinin, ticarət əlaqələrinin və investisiya imkanlarının genişləndirilməsi məqsədilə praktiki addımların atılması, o cümlədən tədbirlər planının hazırlanması istiqamətində müzakirələr aparılıb.

    Azərbaycan Mərakeş biznes forum
    Баку и Рабат обсудили расширение торговых отношений
    Azerbaijan, Morocco discuss boosting trade and investment ties

    Son xəbərlər

    16:26

    "Traktor" heyətini isveçli qapıçı ilə gücləndirib

    Futbol
    16:25
    Foto

    Xaçmazın Həsənqala kəndinin yolu sahibkarların dəstəyi ilə asfaltlanır

    İnfrastruktur
    16:22

    Elmi Tədqiqat İnstitutu: Xəzər dənizi ciddi təhlükə altındadır

    İnfrastruktur
    16:20

    Qətər hökuməti Netanyahuya qarşı məhkəməyə müraciət etməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    16:20

    "Beşiktaş" yeni transferini açıqlayıb

    Futbol
    16:19

    Azərbaycan kəhriz istifadəsində dünyada 4-cü yerdədir

    İnfrastruktur
    16:18

    Heydər Əliyev Fondu ilə Vatikan Apostol Kitabxanası və Apostol Arxivi arasında memorandum imzalanıb

    Daxili siyasət
    16:14

    NATO Alyans üzvlərinin ərazisinin hər qarışını müdafiə edəcək

    Digər ölkələr
    16:12

    "Kaspi"nin əməkdaşı beynəlxalq festivalın münsiflər heyətinə üzv seçilib

    İncəsənət
    Bütün Xəbər Lenti