Azərbaycan və Mərakeş arasında iqtisadi əməkdaşlıq müzakirə edilib
- 10 sentyabr, 2025
- 15:42
Azərbaycanın Mərakeşdəki səfiri Nazim Səmədov bu ölkənin sənaye və ticarət naziri yanında xarici ticarət üzrə dövlət katibi Omar Hejira ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, görüşdə Azərbaycan ilə Mərakeş arasında iqtisadi əməkdaşlıq və ticarət sahəsində əlaqələrin genişləndirilməsi, ikitərəfli ticarət dövriyyəsinin artırılması imkanları müzakirə olunub.
Bu kontekstdə 2023-cü ilin noyabrında Rabat şəhərində keçirilmiş ilk Azərbaycan–Mərakeş biznes forumunun əhəmiyyəti qeyd edilib. Mövcud hüquqi bazanın əməkdaşlığın inkişafı üçün əlverişli şərait yaratdığı vurğulanıb.
Həmçinin, ticarət əlaqələrinin və investisiya imkanlarının genişləndirilməsi məqsədilə praktiki addımların atılması, o cümlədən tədbirlər planının hazırlanması istiqamətində müzakirələr aparılıb.