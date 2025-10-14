Баку и Эр-Рияд проведут очередной раунд межмидовских политконсультаций в декабре

Азербайджан и Саудовская Аравия проведут очередной раунд межмидовских политических консультаций в декабре текущего года в Баку.

Об этом Report сообщил посол Саудовской Аравии в Азербайджане Иссам бен Салех аль-Джутейли.

"Политические консультации проводятся ежегодно. Последние состоялись в Эр-Рияде (в декабре 2024 года - ред.), а следующая встреча ожидается в декабре этого года в Баку", - заявил посол.

Дипломат с удовлетворением подчеркнул организацию регулярных взаимных визитов на министерском и более высоком уровнях. "Между двумя странами есть очень тесная координация в вопросе взаимных визитов, что служит наглядным свидетельством прочности связей двух братских государств", - подчеркнул он.

Посол также высоко оценил работу Совместного азербайджано-саудовского делового совета, сопредседателем которого является глава Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов.

"Встречи делового совета проходят ежегодно, последняя состоялась в Азербайджане. Саудовская Аравия направила широкую делегацию, что меня лично радует. Главная цель - укрепление сотрудничества в сфере торговли", - заключил Иссам бен Салех аль-Джутейли.