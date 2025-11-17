Перед WUF13 в Азербайджане пройдет Бакинская неделя градостроительства
Внешняя политика
- 17 ноября, 2025
- 11:59
В Азербайджане перед основным Всемирным форумом по градостроительству (WUF13) пройдет Бакинская неделя градостроительства (Baku Urban Week).
Как передает Report, об этом сообщила директор по внешним связям, стратегиям, знаниям и инновациям UN-Habitat Эдлам Йемеру на брифинге для дипломатического корпуса в Баку.
"Совершенно уверена, что Бакинская неделя градостроительства заинтересует многих. Она пройдет под непосредственным руководством правительства Азербайджана. Это фантастическая возможность мобилизовать национальные силы, продемонстрировать национальный прогресс и продвинуть важные инициативы, касающиеся надлежащего жилья и устойчивой урбанизации", - отметила представитель UN-Habitat.
Последние новости
12:37
В Азербайджане в 2025 году 12 не состоящих в браке граждан усыновили детейСоциальная защита
12:31
AZAL вносит изменения в правила использования пауэрбанковИнфраструктура
12:30
Флориан Зенгшмид: Азербайджан увеличивает долю на китайском рынке выездного туризмаТуризм
12:30
Мирзиёев и Бердымухамедов приняли участие в запуске зоны приграничной торговли - ОБНОВЛЕНОВ регионе
12:29
В Карабахском университете STEAM будет преподаваться как отдельная специальностьНаука и образование
12:27
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам WTDC-25 - ДОПОЛНЕНОИКТ
12:22
Проживающим за рубежом гражданам Грузии запретят голосовать за границейВ регионе
12:21
Индия впервые поставила авиатопливо в СШАДругие страны
12:21