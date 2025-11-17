Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Перед WUF13 в Азербайджане пройдет Бакинская неделя градостроительства

    Внешняя политика
    • 17 ноября, 2025
    • 11:59
    Перед WUF13 в Азербайджане пройдет Бакинская неделя градостроительства

    В Азербайджане перед основным Всемирным форумом по градостроительству (WUF13) пройдет Бакинская неделя градостроительства (Baku Urban Week).

    Как передает Report, об этом сообщила директор по внешним связям, стратегиям, знаниям и инновациям UN-Habitat Эдлам Йемеру на брифинге для дипломатического корпуса в Баку.

    "Совершенно уверена, что Бакинская неделя градостроительства заинтересует многих. Она пройдет под непосредственным руководством правительства Азербайджана. Это фантастическая возможность мобилизовать национальные силы, продемонстрировать национальный прогресс и продвинуть важные инициативы, касающиеся надлежащего жилья и устойчивой урбанизации", - отметила представитель UN-Habitat.

    WUF13 öncəsində Azərbaycanda Bakı Şəhərsalma Həftəsi keçiriləcək
    Baku Urban Week to take place in Azerbaijan ahead of WUF13

    Последние новости

    12:37

    В Азербайджане в 2025 году 12 не состоящих в браке граждан усыновили детей

    Социальная защита
    12:31

    AZAL вносит изменения в правила использования пауэрбанков

    Инфраструктура
    12:30

    Флориан Зенгшмид: Азербайджан увеличивает долю на китайском рынке выездного туризма

    Туризм
    12:30

    Мирзиёев и Бердымухамедов приняли участие в запуске зоны приграничной торговли - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    12:29

    В Карабахском университете STEAM будет преподаваться как отдельная специальность

    Наука и образование
    12:27

    Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам WTDC-25 - ДОПОЛНЕНО

    ИКТ
    12:22

    Проживающим за рубежом гражданам Грузии запретят голосовать за границей

    В регионе
    12:21

    Индия впервые поставила авиатопливо в США

    Другие страны
    12:21

    Играр Назаров: STEAM-образование формирует у школьников ценный жизненный опыт

    Наука и образование
    Лента новостей