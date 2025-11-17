Перед WUF13 в Азербайджане пройдет Бакинская неделя градостроительства

В Азербайджане перед основным Всемирным форумом по градостроительству (WUF13) пройдет Бакинская неделя градостроительства (Baku Urban Week).

Как передает Report, об этом сообщила директор по внешним связям, стратегиям, знаниям и инновациям UN-Habitat Эдлам Йемеру на брифинге для дипломатического корпуса в Баку.

"Совершенно уверена, что Бакинская неделя градостроительства заинтересует многих. Она пройдет под непосредственным руководством правительства Азербайджана. Это фантастическая возможность мобилизовать национальные силы, продемонстрировать национальный прогресс и продвинуть важные инициативы, касающиеся надлежащего жилья и устойчивой урбанизации", - отметила представитель UN-Habitat.