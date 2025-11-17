İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    WUF13 öncəsində Azərbaycanda Bakı Şəhərsalma Həftəsi keçiriləcək

    Xarici siyasət
    • 17 noyabr, 2025
    • 12:18
    WUF13 öncəsində Azərbaycanda Bakı Şəhərsalma Həftəsi keçiriləcək

    Azərbaycanda əsas Ümumdünya Şəhərsalma Forumundan (WUF13) əvvəl Bakı Şəhərsalma Həftəsi ("Baku Urban Week") keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, bunu BMT-nin Məskunlaşma Proqramında (UN-HABITAT) xarici əlaqələr, strategiyalar, biliklər və innovasiyalar üzrə direktor Edlam Yemeru Bakıda diplomatik korpus üçün keçirilən brifinqdə bildirib.

    "Əminəm ki, Bakı Şəhərsalma Həftəsi bir çoxlarının marağına səbəb olacaq. O, Azərbaycan hökumətinin bilavasitə rəhbərliyi altında keçiriləcək. Bu, milli tərəqqini nümayiş etdirmək, müvafiq mənzil və davamlı urbanizasiyaya dair mühüm təşəbbüsləri irəli sürmək üçün fantastik bir fürsətdir", - "UN-Habitat"ın nümayəndəsi qeyd edib.

    Azərbaycan WUF13 Bakı Şəhərsalma Həftəsi
    Перед WUF13 в Азербайджане пройдет Бакинская неделя градостроительства
    Baku Urban Week to take place in Azerbaijan ahead of WUF13

