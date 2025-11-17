WUF13 öncəsində Azərbaycanda Bakı Şəhərsalma Həftəsi keçiriləcək
Xarici siyasət
- 17 noyabr, 2025
- 12:18
Azərbaycanda əsas Ümumdünya Şəhərsalma Forumundan (WUF13) əvvəl Bakı Şəhərsalma Həftəsi ("Baku Urban Week") keçiriləcək.
"Report"un məlumatına görə, bunu BMT-nin Məskunlaşma Proqramında (UN-HABITAT) xarici əlaqələr, strategiyalar, biliklər və innovasiyalar üzrə direktor Edlam Yemeru Bakıda diplomatik korpus üçün keçirilən brifinqdə bildirib.
"Əminəm ki, Bakı Şəhərsalma Həftəsi bir çoxlarının marağına səbəb olacaq. O, Azərbaycan hökumətinin bilavasitə rəhbərliyi altında keçiriləcək. Bu, milli tərəqqini nümayiş etdirmək, müvafiq mənzil və davamlı urbanizasiyaya dair mühüm təşəbbüsləri irəli sürmək üçün fantastik bir fürsətdir", - "UN-Habitat"ın nümayəndəsi qeyd edib.
