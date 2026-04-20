Бакаев: Существуют все условия для прочного выстраивания отношений Азербайджана со странами ЦА

Исторически существуют все необходимые условия для сотрудничества и прочного выстраивания отношений между Азербайджаном и странами Центральной Азии.

Об этом турецкому бюро Report заявил заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Бакаев, принявший участие в пятом Анталийском дипломатическом форуме.

Он подчеркнул, что на форуме активно обсуждались вопросы, касающиеся сотрудничества с Азербайджаном как в сфере транспортно-логистических связей, так и в области энергетики:

"Мы расположены в одном регионе. Средний коридор имеет в этом отношении большое значение. Этот коридор связывает страны Центральной Азии с Южным Кавказом, одновременно соединяя Европу с Китаем и Юго-Восточной Азией. Важно продолжать нашу более активную деятельность в этом направлении".

Затронув связи Азербайджана с Центральной Азией, установленные в рамках Организации тюркских государств, Бакаев отметил, что эта платформа играет большую роль:

"Здесь тюркские государства могут активно сотрудничать не только в политической и экономической сферах, но и в области культуры, наследия и академического сотрудничества. Считаю будущее нашего сотрудничества весьма перспективным".