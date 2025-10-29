Байрамов встретился с министром королевской канцелярии Омана

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Внешняя политика
    • 29 октября, 2025
    • 09:58
    В рамках своего официального визита в Оман министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром королевской канцелярии Султаном бин Мухаммедом Аль Нумани.

    Как сообщает Report, глава МИД Азербайджана написал об этом в соцсети "Х".

    В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам развития азербайджано-оманских отношений, подчеркнута важность сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, туризма, образования и гуманитарной области.

    Также отмечена важность расширения диалога и контактов на высоком уровне, в том числе укрепления сотрудничества в рамках ООН, ОИС и Движения неприсоединения, обсуждена текущая ситуация в регионе.

