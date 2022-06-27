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Байрамов : Следующая встреча в трехстороннем формате пройдет в Казахстане

Байрамов : Следующая встреча в трехстороннем формате пройдет в Казахстане Следующая встреча министров иностранных дел и транспорта Азербайджана, Казахстана и Турции пройдет в Казахстане.
Внешняя политика
27 июня 2022 г. 11:30
Байрамов : Следующая встреча в трехстороннем формате пройдет в Казахстане

Следующая встреча министров иностранных дел и транспорта Азербайджана, Казахстана и Турции пройдет в Казахстане.

Как передает Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на брифинге по итогам первой трехсторонней встречи министров иностранных дел и транспорта Азербайджана, Казахстана иТурции.

Стороны обсудили возможность создания рабочей группы, которая подготовит эту встречу и определит дату ее проведения.

"Эта встреча очень важна. Между нашими странами очень крепкие и дружественные отношения, в том числе и на двусторонней основе. Обсуждение транспортных коммуникаций между нашими странами является очень важным. В ходе встречи были обсуждены вопросы развития транспортных коммуникаций и грузоперевозок, в том числе и по Срединному коридору. Создание прочных и удобных транспортных связей в регионе по всем направлениям, а также устранение имеющихся проблем очень важно", - заявил Дж.Байрамов.

Также стороны обсудили использования железной дороги Баку - Тбилиси - Карс и расширение возможностей грузопотока по ней.

Министр отметил, что в ходе встречи была также предоставлена информация о потенциале в области транспорта и логистики освобожденных землях Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "Nəqliyyat sahəsində növbəti üçtərəfli görüş Qazaxıstanda keçiriləcək"

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