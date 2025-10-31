Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм

    Байрамов рассказал о ходе восстановления культурного наследия Азербайджана в Карабахе и Зангезуре

    Внешняя политика
    • 31 октября, 2025
    • 14:52
    Байрамов рассказал о ходе восстановления культурного наследия Азербайджана в Карабахе и Зангезуре

    Азербайджан проводит масштабное восстановление культурного наследия на освобожденных территориях страны.

    Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде.

    По его словам, почти три десятилетия военной оккупации (со стороны Армении - ред.) азербайджанских территорий нанесли серьезный ущерб культурному наследию (Карабаха и Восточного Зангезура - ред.), включая разрушение, присвоение или пренебрежение памятниками, религиозными объектами, музеями и историческими памятниками.

    "Всего (в регионе - ред.) насчитывался 1891 объект культурного наследия, включая 67 мечетей, 738 памятников, 28 музеев с более чем 83500 экспонатами, четыре художественные галереи, 14 мемориальных комплекса и 1107 культурных учреждений, что привело к огромным культурным потерям для Азербайджана", - сказал он.

    Байрамов подчеркнул, что Азербайджан сегодня проводит масштабные работы по восстановлению освобожденных территорий. После деоккупации этих территорий одним из приоритетов для правительства является реставрация и охрана памятников.

    "При этом наличие мин и неразорвавшихся боеприпасов создает угрозу для специалистов и местного населения, ограничивает доступ к объектам и замедляет восстановление разрушенного культурного наследия. Азербайджан продолжит беречь и поддерживать ключевые принципы ЮНЕСКО", - добавил он.

    Джейхун Байрамов Азербайджан ЮНЕСКО Самарканд
    Ceyhun Bayramov Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda Azərbaycanın mədəni irsinin bərpasından danışıb
    Bayramov highlights Azerbaijan's efforts to restore cultural heritage in Karabakh and East Zangazur

    Последние новости

    15:20

    Лукашенко: Беларусь не будет ввязываться в войну

    Другие страны
    15:17

    ООН: В Танзании во время протестов после выборов погибли не менее 10 человек

    Другие страны
    15:12

    Судебный процесс над гражданами Армении продолжается

    Происшествия
    15:05
    Фото

    Глава Минэнерго: ВЭС "Хызы-Абшерон" будет готова к эксплуатации в ближайшее время

    Энергетика
    14:59

    Представительница Азербайджана избрана президентом Всемирной ассоциации развития филателии

    ИКТ
    14:57

    Глава МИД Азербайджана: Приоритетами в сотрудничестве с ЮНЕСКО являются ИИ и научная дипломатия

    Внешняя политика
    14:52

    Байрамов рассказал о ходе восстановления культурного наследия Азербайджана в Карабахе и Зангезуре

    Внешняя политика
    14:52

    Аббас Аббасов: БИГ начала международные проекты по теме репараций

    Внешняя политика
    14:37

    Выручка "Азерпамбыг" от экспорта сократилась почти на 29%

    АПК
    Лента новостей