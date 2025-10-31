Байрамов рассказал о ходе восстановления культурного наследия Азербайджана в Карабахе и Зангезуре

Азербайджан проводит масштабное восстановление культурного наследия на освобожденных территориях страны.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде.

По его словам, почти три десятилетия военной оккупации (со стороны Армении - ред.) азербайджанских территорий нанесли серьезный ущерб культурному наследию (Карабаха и Восточного Зангезура - ред.), включая разрушение, присвоение или пренебрежение памятниками, религиозными объектами, музеями и историческими памятниками.

"Всего (в регионе - ред.) насчитывался 1891 объект культурного наследия, включая 67 мечетей, 738 памятников, 28 музеев с более чем 83500 экспонатами, четыре художественные галереи, 14 мемориальных комплекса и 1107 культурных учреждений, что привело к огромным культурным потерям для Азербайджана", - сказал он.

Байрамов подчеркнул, что Азербайджан сегодня проводит масштабные работы по восстановлению освобожденных территорий. После деоккупации этих территорий одним из приоритетов для правительства является реставрация и охрана памятников.

"При этом наличие мин и неразорвавшихся боеприпасов создает угрозу для специалистов и местного населения, ограничивает доступ к объектам и замедляет восстановление разрушенного культурного наследия. Азербайджан продолжит беречь и поддерживать ключевые принципы ЮНЕСКО", - добавил он.