Глава МИД Азербайджана проведет встречи в Ватикане и Италии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отбыл с официальным визитом в Ватикан и Италию.

Об этом сообщили Report в МИД Азербайджана.

Согласно информации, визит пройдет в период с 25 по 27 ноября. Запланированы встречи Байрамова с министрами иностранных дел и другими высокопоставленными официальными лицами Ватикана и Италии.

Также глава азербайджанской дипломатии выступит в одном из местных аналитических центров и примет участие в ряде других мероприятий.