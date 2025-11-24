Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Глава МИД Азербайджана проведет встречи в Ватикане и Италии

    Внешняя политика
    • 24 ноября, 2025
    • 17:56
    Глава МИД Азербайджана проведет встречи в Ватикане и Италии

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отбыл с официальным визитом в Ватикан и Италию.

    Об этом сообщили Report в МИД Азербайджана.

    Согласно информации, визит пройдет в период с 25 по 27 ноября. Запланированы встречи Байрамова с министрами иностранных дел и другими высокопоставленными официальными лицами Ватикана и Италии.

    Также глава азербайджанской дипломатии выступит в одном из местных аналитических центров и примет участие в ряде других мероприятий.

    Джейхун Байрамов Ватикан Италия
    Ceyhun Bayramov Vatikan və İtaliyaya yola düşüb
    Azerbaijani FM embarks on visit to Vatican and Italy

    Последние новости

    18:09

    В Национальном университете обороны прошла встреча с делегацией Грузии

    Армия
    18:02

    Азербайджан и Оман подписали Меморандум о сотрудничестве в области юстиции и права

    Внешняя политика
    17:58

    В Норильске объявили штормовое предупреждение из-за похолодания до 45 градусов

    В регионе
    17:57

    Мозамбик заинтересован в изучении опыта Азербайджана в сфере цифровой трансформации

    ИКТ
    17:56

    Глава МИД Азербайджана проведет встречи в Ватикане и Италии

    Внешняя политика
    17:54

    Азербайджан обсудил с Пакистаном расширение сотрудничества в правовой сфере

    Внешняя политика
    17:50
    Фото

    Лейла Алиева приняла участие в открытии нового парка в Гарадаге

    Внутренняя политика
    17:45
    Фото

    Азербайджан представил свой стенд на Международном базаре в Люксембурге

    Kультурная политика
    17:43

    Президент утвердил меморандум между Азербайджаном и Турцией в сфере статистики

    Внешняя политика
    Лента новостей