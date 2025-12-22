Азербайджан и Турция обсудили расширение финансовой инклюзивности для людей с инвалидностью.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), обсуждения состоялись в рамках визита делегация ЦБА в Турецкое агентство по регулированию и надзору за страхованием и частным пенсионным обеспечением (SEDDK).

В ходе встреч обсуждались вопросы защиты прав потребителей в страховом секторе, услуги, предоставляемые организацией потребителям в данном направлении, а также финансовая инклюзивность для людей с инвалидностью.

Кроме того, состоялся обмен мнениями в связи с обращениями потребителей, процессом их отслеживания и мониторинга, а также механизмом альтернативного разрешения обращений.