    Азербайджан и Турция обсудили расширение финансовой инклюзивности для людей с инвалидностью

    Финансы
    • 22 декабря, 2025
    • 16:58
    Азербайджан и Турция обсудили расширение финансовой инклюзивности для людей с инвалидностью

    Азербайджан и Турция обсудили расширение финансовой инклюзивности для людей с инвалидностью.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), обсуждения состоялись в рамках визита делегация ЦБА в Турецкое агентство по регулированию и надзору за страхованием и частным пенсионным обеспечением (SEDDK).

    В ходе встреч обсуждались вопросы защиты прав потребителей в страховом секторе, услуги, предоставляемые организацией потребителям в данном направлении, а также финансовая инклюзивность для людей с инвалидностью.

    Кроме того, состоялся обмен мнениями в связи с обращениями потребителей, процессом их отслеживания и мониторинга, а также механизмом альтернативного разрешения обращений.

    Турция ЦБА финансовый сектор страховые услуги инвалиды
    Azərbaycan və Türkiyə əlilliyi olan şəxslər üçün maliyyə inklüzivliyinin artırılmasını müzakirə edib
    Azerbaijan, Türkiye discuss financial inclusion for persons with disabilities

    Лента новостей