Азербайджан и Турция обсудили расширение финансовой инклюзивности для людей с инвалидностью
Финансы
- 22 декабря, 2025
- 16:58
Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), обсуждения состоялись в рамках визита делегация ЦБА в Турецкое агентство по регулированию и надзору за страхованием и частным пенсионным обеспечением (SEDDK).
В ходе встреч обсуждались вопросы защиты прав потребителей в страховом секторе, услуги, предоставляемые организацией потребителям в данном направлении, а также финансовая инклюзивность для людей с инвалидностью.
Кроме того, состоялся обмен мнениями в связи с обращениями потребителей, процессом их отслеживания и мониторинга, а также механизмом альтернативного разрешения обращений.
