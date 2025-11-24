İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Ceyhun Bayramov Vatikan və İtaliyaya yola düşüb

    Xarici siyasət
    • 24 noyabr, 2025
    • 17:50
    Ceyhun Bayramov Vatikan və İtaliyaya yola düşüb

    Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Müqəddəs Taxt-Taca və İtaliyaya rəsmi səfərə yola düşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

    Belə ki, nazirin noyabrın 25-27-də hayata keçirəcəyi səfər çərçivəsində Vatikanda və İtaliyada xarici işlər nazirləri, digər yüksək səviyyəli rəsmilərlə görüşlərinin, beyin mərkəzində çıxışı və digər tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulur.

    Ceyhun Bayramov Xarici İşlər Nazirliyi Vatikan İtaliya
    Глава МИД Азербайджана проведет встречи в Ватикане и Италии

    Son xəbərlər

    17:57
    Foto

    ADY və İran Dəmir Yolları əməkdaşlığın gücləndirilməsini müzakirə edib

    İnfrastruktur
    17:55

    ICGB investisiya qərarının qəbulunun sürətləndirilməsi üçün ABŞ fondlarının dəstəyinə ümid edir

    Energetika
    17:55

    İtaliyalı mütəxəssis: "Qarabağ"ın pley-offa düşmək üçün yaxşı imkanları var"

    Futbol
    17:53

    Azərbaycan iqlim risklərinin qiymətləndirilməsi üçün Yol Xəritəsi hazırlayıb

    Maliyyə
    17:50

    Ceyhun Bayramov Vatikan və İtaliyaya yola düşüb

    Xarici siyasət
    17:49

    Azərbaycan dayanıqlı maliyyə ekosistemi yaratmaq üçün genişmiqyaslı islahatlar aparır

    Maliyyə
    17:48

    Azərbaycan millisinin yeni baş məşqçisi: "Gənc voleybolçularda yaxşı potensial var"

    Komanda
    17:48

    Ermənistanda irimiqyaslı yanğın Tavuş vilayətinin sərhədinə yaxınlaşıb

    Region
    17:46

    MMU-da Gürcüstan nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib

    Hərbi
    Bütün Xəbər Lenti