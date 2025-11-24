Ceyhun Bayramov Vatikan və İtaliyaya yola düşüb
Xarici siyasət
- 24 noyabr, 2025
- 17:50
Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Müqəddəs Taxt-Taca və İtaliyaya rəsmi səfərə yola düşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
Belə ki, nazirin noyabrın 25-27-də hayata keçirəcəyi səfər çərçivəsində Vatikanda və İtaliyada xarici işlər nazirləri, digər yüksək səviyyəli rəsmilərlə görüşlərinin, beyin mərkəzində çıxışı və digər tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulur.
