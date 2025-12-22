Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Обвиняемый Карен Аванесян после задержания называл себя "героем Армении"

    Происшествия
    • 22 декабря, 2025
    • 16:48
    Обвиняемый Карен Аванесян после задержания называл себя героем Армении

    Карен Аванесян, обвиняемый в терроризме и других особо тяжких преступлениях, находясь в больнице, называл себя "героем Армении".

    Как сообщает западное бюро Report, об этом на продолжающемся судебном процессе в Гянджинском суде по тяжким преступлениям заявил сотрудник полиции по имени Эльмар, принимавший участие в задержании Аванесяна.

    Он отметил, что во время операции Аванесян, игнорируя требования полиции сложить оружие, продолжал оказывать вооруженное сопротивление.

    "Прибыв на место происшествия, мы неоднократно призывали его сдаться. Однако, игнорируя эти призывы, он продолжал оказывать вооруженное сопротивление. Аванесян с оружием направлялся в сторону территории, где проводилось массовое мероприятие. Затем он скрылся в одном из домов, откуда произвел 6-7 выстрелов и бросил гранату. В результате сотрудники полиции были вынуждены применить оружие и ранить его", - сказал он.

    После задержания Аванесян был доставлен в больницу, где, находясь в раненом состоянии, называл себя "героем Армении", сообщил полицейский.

