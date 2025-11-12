Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Байрамов обсудил с послом Бангладеш предстоящие в Азербайджане международные мероприятия

    Внешняя политика
    • 12 ноября, 2025
    • 17:55
    Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла-нерезидента Бангладеш в Азербайджане Аманула Хака.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

    В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних и многосторонних отношений. Было отмечено, что сотрудничество двух стран строится на принципах дружбы и взаимного уважения, а взаимодействие в рамках международных организаций - таких как ООН, Движение неприсоединения, Организация исламского сотрудничества и D-8 - развивается успешно.

    Собеседники подчеркнули значительный потенциал для расширения сотрудничества в экономике, торговле, энергетике, образовании и культуре.

    На встрече также обсудили предстоящие международные мероприятия, которые пройдут в Азербайджане в 2026 году, в частности саммиты Организации исламского сотрудничества и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, а также Всемирный форум по урбанизации ООН.

