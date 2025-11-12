Байрамов обсудил с послом Бангладеш предстоящие в Азербайджане международные мероприятия

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла-нерезидента Бангладеш в Азербайджане Аманула Хака.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних и многосторонних отношений. Было отмечено, что сотрудничество двух стран строится на принципах дружбы и взаимного уважения, а взаимодействие в рамках международных организаций - таких как ООН, Движение неприсоединения, Организация исламского сотрудничества и D-8 - развивается успешно.

Собеседники подчеркнули значительный потенциал для расширения сотрудничества в экономике, торговле, энергетике, образовании и культуре.

На встрече также обсудили предстоящие международные мероприятия, которые пройдут в Азербайджане в 2026 году, в частности саммиты Организации исламского сотрудничества и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, а также Всемирный форум по урбанизации ООН.