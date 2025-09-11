Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Байрамов обсудил с пакистанским коллегой ситуацию в регионе

    Внешняя политика
    • 11 сентября, 2025
    • 11:47
    Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с пакистанским коллегой Исхаком Даром, стороны обсудили текущую ситуацию в регионе.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пакистанские СМИ.

    Министры также рассмотрели обсудили итоги встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в рамках саммита ШОС в Китае.

    Главы ведомств проанализировали последние события в регионе и на международной арене, подтвердив приверженность дальнейшему углублению многогранного партнерства между Пакистаном и Азербайджаном.

    Ceyhun Bayramov pakistanlı həmkarı ilə regiondakı vəziyyəti müzakirə edib
    Azerbaijani FM Bayramov discusses regional issues with Pakistani counterpart

