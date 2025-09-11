Байрамов обсудил с пакистанским коллегой ситуацию в регионе
11 сентября, 2025
- 11:47
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с пакистанским коллегой Исхаком Даром, стороны обсудили текущую ситуацию в регионе.
Об этом сообщает Report со ссылкой на пакистанские СМИ.
Министры также рассмотрели обсудили итоги встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в рамках саммита ШОС в Китае.
Главы ведомств проанализировали последние события в регионе и на международной арене, подтвердив приверженность дальнейшему углублению многогранного партнерства между Пакистаном и Азербайджаном.
