Байрамов обсудил с пакистанским коллегой ситуацию в регионе

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с пакистанским коллегой Исхаком Даром, стороны обсудили текущую ситуацию в регионе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пакистанские СМИ.

Министры также рассмотрели обсудили итоги встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в рамках саммита ШОС в Китае.

Главы ведомств проанализировали последние события в регионе и на международной арене, подтвердив приверженность дальнейшему углублению многогранного партнерства между Пакистаном и Азербайджаном.