    Ceyhun Bayramov pakistanlı həmkarı ilə regiondakı vəziyyəti müzakirə edib

    Xarici siyasət
    • 11 sentyabr, 2025
    • 11:34
    Ceyhun Bayramov pakistanlı həmkarı ilə regiondakı vəziyyəti müzakirə edib
    Ceyhun Bayramov

    Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Pakistan Baş nazirinin müavini, xarici işlər naziri İshaq Darla telefon danışığı zamanı regiondakı vəziyyəti müzakirə ediblər.

    "Report" Pakistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, tərəflər ikitərəfli maraq doğuran məsələlərin müzakirəsi ilə yanaşı, ŞƏT Sammiti (Çinin Tiencin şəhərində 31 avqust - 1 sentyabr tarixlərində keçirilib - müəl.) çərçivəsində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə Pakistanın Baş naziri Şahbaz Şərifin görüşünün nəticələrini nəzərdən keçiriblər.

    Onlar həmçinin regionda və beynəlxalq müstəvidə son hadisələri dəyərləndirib və Pakistan ilə Azərbaycan arasında çoxşaxəli tərəfdaşlığın daha da dərinləşdirilməsinə sadiq olduqlarını bir daha təsdiqləyiblər.

    Azərbaycan XİN Pakistan Ceyhun Bayramov
    Байрамов обсудил с пакистанским коллегой ситуацию в регионе
    Azerbaijani FM Bayramov discusses regional issues with Pakistani counterpart

