    Внешняя политика
    • 14 апреля, 2026
    • 18:09
    Байрамов обсудил с Галузиным вопросы безопасности и экономики

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с заместителем главы МИД России Михаилом Галузиным, находящимся с визитом в Баку.

    Как сообщили Report в МИД Азербайджана, стороны обсудили широкий спектр двустороннего сотрудничества.

    В ходе встречи были рассмотрены политические, торгово-экономические и гуманитарные аспекты азербайджано-российских отношений, а также вопросы региональной и международной безопасности.

    Стороны подчеркнули важность взаимных визитов и контактов для продвижения сотрудничества, а также отметили роль Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Азербайджан-Россия в развитии двусторонних связей.

    Кроме того, участники встречи обсудили текущие проекты в рамках этого механизма и перспективные направления взаимодействия. Также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

