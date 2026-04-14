Байрамов обсудил с Галузиным вопросы безопасности и экономики
- 14 апреля, 2026
- 18:09
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с заместителем главы МИД России Михаилом Галузиным, находящимся с визитом в Баку.
Как сообщили Report в МИД Азербайджана, стороны обсудили широкий спектр двустороннего сотрудничества.
В ходе встречи были рассмотрены политические, торгово-экономические и гуманитарные аспекты азербайджано-российских отношений, а также вопросы региональной и международной безопасности.
Стороны подчеркнули важность взаимных визитов и контактов для продвижения сотрудничества, а также отметили роль Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Азербайджан-Россия в развитии двусторонних связей.
Кроме того, участники встречи обсудили текущие проекты в рамках этого механизма и перспективные направления взаимодействия. Также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.