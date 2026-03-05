Байрамов и Саидов обсудили инцидент с иранскими дронами в Нахчыване
Внешняя политика
- 05 марта, 2026
- 13:58
Главы МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и Узбекистана Бахтиёр Саидов обсудили атаку иранских беспилотников на Нахчыван.
Как сообщили Report в МИД Азербайджана, в ходе телефонной разговора Байрамов подробно проинформировал коллегу об инциденте с дронами, стороны выразили обеспокоенность случившимся.
Заявлено, что данное нападение на территорию Азербайджана является грубым нарушением норм и принципов международного права, а также способствует эскалации напряженности в регионе.
Подчеркнуто, что азербайджанская сторона требует от Ирана в кратчайшие сроки внести ясность в произошедшее, предоставить официальные объяснения и принять необходимые неотложные меры для исключения повторения подобных случаев в будущем.
Последние новости
14:53
Каллас: ЕС обеспокоен атаками иранских дронов и эскалацией на Ближнем ВостокеДругие страны
14:52
СМИ: Франция разрешила США размещать на своих базах войскаДругие страны
14:50
Узбекистан считает неприемлемыми удары Ирана по НахчывануВнешняя политика
14:50
Установлены личности пострадавших в результате атаки дронов Ирана на Нахчыван - ОБНОВЛЕНОЗдоровье
14:47
Сунния Дуррани-Джамал: Азербайджан утвердился в роли стратегического энергомоста между регионамиЭнергетика
14:44
Фото
На WUF13 подписан документ об управлении твердыми отходамиИнфраструктура
14:40
Страны ЕС направляют свои ВМС в средиземное море для защиты КипраДругие страны
14:29
Фото
В Азербайджан из Ирана эвакуированы граждане Кыргызстана, Китая и ГрузииВнешняя политика
14:29