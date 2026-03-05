Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Байрамов и Саидов обсудили инцидент с иранскими дронами в Нахчыване

    05 марта, 2026
    • 13:58
    Главы МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и Узбекистана Бахтиёр Саидов обсудили атаку иранских беспилотников на Нахчыван.

    Как сообщили Report в МИД Азербайджана, в ходе телефонной разговора Байрамов подробно проинформировал коллегу об инциденте с дронами, стороны выразили обеспокоенность случившимся.

    Заявлено, что данное нападение на территорию Азербайджана является грубым нарушением норм и принципов международного права, а также способствует эскалации напряженности в регионе.

    Подчеркнуто, что азербайджанская сторона требует от Ирана в кратчайшие сроки внести ясность в произошедшее, предоставить официальные объяснения и принять необходимые неотложные меры для исключения повторения подобных случаев в будущем.

