Байрамов и Саидов обсудили инцидент с иранскими дронами в Нахчыване

Главы МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и Узбекистана Бахтиёр Саидов обсудили атаку иранских беспилотников на Нахчыван.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, в ходе телефонной разговора Байрамов подробно проинформировал коллегу об инциденте с дронами, стороны выразили обеспокоенность случившимся.

Заявлено, что данное нападение на территорию Азербайджана является грубым нарушением норм и принципов международного права, а также способствует эскалации напряженности в регионе.

Подчеркнуто, что азербайджанская сторона требует от Ирана в кратчайшие сроки внести ясность в произошедшее, предоставить официальные объяснения и принять необходимые неотложные меры для исключения повторения подобных случаев в будущем.