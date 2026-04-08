Байрамов и Кошербаев обсудили реализацию ключевых транзитных проектов

    08 апреля, 2026
    Главы МИД Азербайджана и Казахстана Джейхун Байрамов и Ермек Кошербаев в ходе переговоров в среду в Баку обсудили ход реализации флагманских инфраструктурных проектов - Среднего коридора и прокладки оптоволоконного кабеля из Казахстана в Азербайджан по дну Каспийского моря.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на информацию министерства иностранных дел Казахстана.

    В ходе встречи Байрамов и Кошербаев обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в частности рассмотрели приоритетные направления политического, торгово-экономического, энергетического, транзитно-транспортного и культурно-гуманитарного взаимодействия между двумя странами.

    Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что особое внимание главы МИД уделили взаимодействию в области транзита на мировые рынки казахстанских энергоресурсов через территорию Азербайджана, сферах сельского хозяйства, промышленной кооперации и телекоммуникаций. В этой связи была подчеркнута возрастающая роль совместного инвестиционного фонда.

    Министры также подробно рассмотрели ход практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

    "Благодаря политической воле глав государств за последние три года казахско-азербайджанские отношения выведены на качественно новый уровень взаимодействия", - подчеркнул Е.Кошербаев, слова которого приводит МИД Казахстана.

    Azerbaijan, Kazakhstan discuss major infrastructure projects

