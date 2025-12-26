Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Внешняя политика
    • 26 декабря, 2025
    • 17:28
    Байрамов: Действия Азербайджана в отношениях с РФ и Украиной будут зависеть от условий окончания войны

    Отношения Азербайджана с Москвой и Киевом после российско-украинской войны будут зависеть от условий ее окончания.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам года.

    Он отметил, что существуют определенные вопросы, связанные с российско-украинской войной, отношениями России и Запада, сохранением или снятием санкций против Москвы, а также безопасностью и восстановлением Украины, и не зная ответы на них, нельзя строить каких-либо предположений.

    "Наше самое большое желание - скорейшее прекращение российско-украинской войны. Это огромная трагедия по масштабу, числу погибших, разрушенным городам и деревням, инфраструктуре. Хотелось бы, чтобы война закончилась в 2026 году или в ближайшем будущем. Что касается вопроса о том, что Азербайджан должен делать в последующих процессах (в отношениях с этими двумя странами - ред.), это зависит от условий завершения войны", - подчеркнул Байрамов.

    Nazir: Rusiya-Ukrayna müharibəsindən sonrakı addımlarımız onun bitmə şərtlərindən asılı olacaq
    Minister: Azerbaijan's steps after Russia-Ukraine war to depend on terms of its end

