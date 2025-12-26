Байрамов: Баку настаивает на равной финансовой поддержке с Ереваном

Если Европейский фонд мира решает выделить финансовую помощь Армении, аналогичный объем поддержки должен быть выделен и Азербайджану.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов, выступая на пресс-конференции по итогам года.

По словам главы МИД, данный вопрос уже поднимался Азербайджаном после того, как фонд начал выделять финансовые средства Армении.

"Именно Венгрия заняла наиболее активную позицию среди государств в вопросе финансовой помощи Азербайджану. В результате было принято решение выделить Азербайджану по линии других структур 10 млн евро на разминирование", - сказал он.

Глава МИД также подчеркнул, что Баку осведомлен об инициативе Европейского фонда мира выделить Армении 20 млн евро. "Если такая финансовая поддержка оказывается Армении, то должна быть предоставлена и Азербайджану в том же объеме", - заявил Байрамов.