Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Байрамов: Азербайджан не признает независимость Тайваня

    Внешняя политика
    • 05 февраля, 2026
    • 13:23
    Байрамов: Азербайджан не признает независимость Тайваня

    Азербайджан однозначно придерживается позиции "Единого Китая" и не признает независимость Тайваня.

    Как передает Report, об этом в интервью китайскому изданию Global Times заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

    "Азербайджан не признает независимость Тайваня. Мы были одной из первых стран, осудивших так называемые выборы на Тайване в январе 2024 года. Азербайджан однозначно поддерживает принцип "Единого Китая", - сказал глава азербайджанской дипломатии.

    Министр подчеркнул, что позиция Азербайджана по тайваньскому вопросу ясна, последовательна и твердо основана на принципах международного права.

    "Азербайджан считает, что провокации, односторонние шаги или попытки изменить статус-кво посредством внешнего вмешательства лишь повышают риск конфронтации и подрывают доверие в международных отношениях", - добавил Байрамов.

    Глава МИД заявил, что поддержка Азербайджаном Китая по тайваньскому вопросу отражает не только приверженность страны нормам международного права, но и принципу суверенного равенства государств, а также взаимному доверию, лежащему в основе всеобъемлющего стратегического партнерства между Баку и Пекином.

    Джейхун Байрамов Китай Тайвань суверенитет МИД Азербайджана
    Bayramov: Azərbaycan Tayvanın müstəqilliyini tanımır
    Bayramov: Azerbaijan does not recognize the independence of Taiwan
    Ты - Король

    Последние новости

    14:37

    В Азербайджане выросли сборы по соцстрахованию, страхованию от безработицы и ОМС

    Финансы
    14:34

    Лавров: ЕС ставит постсоветские страны перед выбором

    Другие страны
    14:31

    Фариз Исмаилзаде: Адаптация к новым условиям поможет молодежи быть успешными

    Внешняя политика
    14:29

    Уиткофф: Россия и Украина договорились об обмене 314 военнопленными

    Другие страны
    14:26

    Симонян: Ереван не считает нужным выходить из ЕАЭС

    Другие страны
    14:17

    Посольство США в Баку сообщило о процедуре выдачи виз для обладателей билетов на матчи ЧМ по футболу

    Футбол
    14:15

    Участник ходжалинского геноцида Мадат Бабаян приговорен к 19 годам лишения свободы

    Внутренняя политика
    14:14

    Глава МИД Эстонии находится в Киеве

    Другие страны
    14:08

    В Азербайджане в январе налоговые поступления превысили 2 млрд манатов

    Финансы
    Лента новостей