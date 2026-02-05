Азербайджан однозначно придерживается позиции "Единого Китая" и не признает независимость Тайваня.

Как передает Report, об этом в интервью китайскому изданию Global Times заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Азербайджан не признает независимость Тайваня. Мы были одной из первых стран, осудивших так называемые выборы на Тайване в январе 2024 года. Азербайджан однозначно поддерживает принцип "Единого Китая", - сказал глава азербайджанской дипломатии.

Министр подчеркнул, что позиция Азербайджана по тайваньскому вопросу ясна, последовательна и твердо основана на принципах международного права.

"Азербайджан считает, что провокации, односторонние шаги или попытки изменить статус-кво посредством внешнего вмешательства лишь повышают риск конфронтации и подрывают доверие в международных отношениях", - добавил Байрамов.

Глава МИД заявил, что поддержка Азербайджаном Китая по тайваньскому вопросу отражает не только приверженность страны нормам международного права, но и принципу суверенного равенства государств, а также взаимному доверию, лежащему в основе всеобъемлющего стратегического партнерства между Баку и Пекином.