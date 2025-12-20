Байрамов: Азербайджан и Черногория договорились провести консульские консультации

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Азербайджан и Черногория наладили продуктивное сотрудничество в ряде отраслей, страны по сей день подписали 22 двусторонних соглашения.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с черногорским коллегой Эрвином Ибрагимовичем.

    Министр подчеркнул, что отношения основаны на дружбе и многолетнем сотрудничестве. Байрамов также назвал визит главы МИД Черногории в Баку важным и своевременным.

    "МИД наших стран поддерживаются регулярные контакты. В 2025 году мы провели межмидовские политические консультации. Кроме того, сегодня был подписан меморандум о сотрудничестве в консульских вопросах, который также предусматривает проведение консульских консультаций. В целом, между Азербайджаном и Черногорией действует 22 двусторонних соглашения", - отметил он.

    Министр также подчеркнул, что экономическое сотрудничество остается приоритетом для обеих стран. В этом контексте он также отметил эффективность деятельности Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

    По словам Байрамова, в рамках визита запланирована встреча главы МИД Черногории с министром финансов Азербайджана Сахилем Бабаевым, который является сопредседателем МПК. Также министр не исключил проведение заседания межправительственной комиссии в текущем году.

