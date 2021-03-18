Байден: США будут работать с Азербайджаном для достижения регионального мира

"Как страна - сопредседатель Минской группы ОБСЕ, мы привержены оказанию содействия сторонам для достижения долгосрочного мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта"

"Моя администрация будет работать с Азербайджаном в решении вызывающих общее беспокойство вопросов, связанных с безопасностью и региональным миром"

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном послании президента США Джо Байдена президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Как страна - сопредседатель Минской группы ОБСЕ, мы привержены оказанию содействия сторонам для достижения долгосрочного мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, поощрению примирения между Арменией и Азербайджаном во имя благополучного и мирного будущего", - отмечается в поздравлении.