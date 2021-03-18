О нас
Report Georgia
Аудио новости

Байден: США будут работать с Азербайджаном для достижения регионального мира

Байден: США будут работать с Азербайджаном для достижения регионального мира "Как страна - сопредседатель Минской группы ОБСЕ, мы привержены оказанию содействия сторонам для достижения долгосрочного мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта"
Внешняя политика
18 марта 2021 г. 14:43
Байден: США будут работать с Азербайджаном для достижения регионального мира
Джо Байден

"Моя администрация будет работать с Азербайджаном в решении вызывающих общее беспокойство вопросов, связанных с безопасностью и региональным миром"

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном послании президента США Джо Байдена президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Как страна - сопредседатель Минской группы ОБСЕ, мы привержены оказанию содействия сторонам для достижения долгосрочного мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, поощрению примирения между Арменией и Азербайджаном во имя благополучного и мирного будущего", - отмечается в поздравлении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ-ın yeni prezidenti: "Mənim administrasiyam regional barışıq məsələlərinin həlli istiqamətində Azərbaycanla birgə çalışacaq"

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Баку и Тбилиси станут городами-побратимами
Баку и Тбилиси станут городами-побратимами
17 марта 2021 г. 17:44
МИД Украины: Взаимодействие с Азербайджаном в ОЧЭС позволит усилить экономическое сотрудничество
МИД Украины: Взаимодействие с Азербайджаном в ОЧЭС позволит усилить экономическое сотрудничество
17 марта 2021 г. 10:40
Главный редактор газеты Республика скончался от коронавируса
Главный редактор газеты "Республика" скончался от коронавируса
16 марта 2021 г. 11:03
В связи с месторасположением Музея Победы в Кабмин направлены предложения
В связи с месторасположением Музея Победы в Кабмин направлены предложения
16 марта 2021 г. 10:20
Изменилась повестка заседания Милли Меджлиса
Изменилась повестка заседания Милли Меджлиса
13 марта 2021 г. 14:29
В Бакинский цирк назначен новый директор
В Бакинский цирк назначен новый директор
13 марта 2021 г. 13:29
Вместо Совета женщин в ПЕА создан новый отдел
Вместо Совета женщин в ПЕА создан новый отдел
11 марта 2021 г. 14:28
Начальник ЦСКА Азербайджана отстранен от должности
Начальник ЦСКА Азербайджана отстранен от должности
11 марта 2021 г. 13:28
Посол Израиля: Восстановление освобожденных территорий – это большой вызов, но и большие возможности
Посол Израиля: Восстановление освобожденных территорий – это большой вызов, но и большие возможности
11 марта 2021 г. 12:27
Названа дата начала обсуждений отчета правительства в Милли Меджлисе
Названа дата начала обсуждений отчета правительства в Милли Меджлисе
11 марта 2021 г. 12:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi