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Байден поздравил народы, отмечающие Новруз

Байден поздравил народы, отмечающие Новруз Президент США Джозеф Байден поздравил народы, отмечающие праздник Новруз.
Внешняя политика
18 марта 2022 г. 14:56
Байден поздравил народы, отмечающие Новруз

Президент США Джозеф Байден поздравил народы, отмечающие праздник Новруз.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в США.

Госсекретарь Энтони Блинкен, участвовавший в мероприятии в честь праздника Новруз, в ходе выступления от имени президента США Джозефа Байдена и американского народа поздравил все народы, отмечающие этот праздник.

Он выразил надежду, что с приходом нового времени года все большие и малые трудности в мире будут преодолены.

В Вашингтоне состоялось посвященное празднику Новруз онлайн-мероприятие, организованное совместно посольствами Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Турции и Туркменистана и при модераторстве Международного центра «Меридиан» (Meridian International Center) и Общества Оксус по Центральной Азии (Oxus Society).

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Версия на азербайджанском языке Bayden Novruz bayramını qeyd edən xalqları təbrik edib

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