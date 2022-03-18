Байден поздравил народы, отмечающие Новруз

Президент США Джозеф Байден поздравил народы, отмечающие праздник Новруз.

Президент США Джозеф Байден поздравил народы, отмечающие праздник Новруз.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в США.

Госсекретарь Энтони Блинкен, участвовавший в мероприятии в честь праздника Новруз, в ходе выступления от имени президента США Джозефа Байдена и американского народа поздравил все народы, отмечающие этот праздник.

Он выразил надежду, что с приходом нового времени года все большие и малые трудности в мире будут преодолены.

В Вашингтоне состоялось посвященное празднику Новруз онлайн-мероприятие, организованное совместно посольствами Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Турции и Туркменистана и при модераторстве Международного центра «Меридиан» (Meridian International Center) и Общества Оксус по Центральной Азии (Oxus Society).