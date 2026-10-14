Бахчели: Необходимо пресекать любые действия, способные нанести ущерб братству Азербайджана и Турции

Нельзя допустить, чтобы между Турцией и странами тюркского мира, прежде всего Азербайджаном, сеялись семена раздора, способные нанести ущерб братским отношениям и духовному единству между странами.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом заявил председатель Партии националистического движения (MHP), депутат парламента Девлет Бахчели.

По его словам, от Эгейского моря до Каспия, от прошлого к будущему Турция и Азербайджан - два мощных государства:

"Перед лицом любых попыток, направленных на нанесение ущерба братским отношениям между двумя странами, крайне важно действовать на основе здравого смысла, взаимопонимания и коллективного разума. То, что Турция будет председательствовать в Организации тюркских государств, также является важной ответственностью и возможностью, порожденными этими процессами. Отношения между Турцией и Азербайджаном являются одной из самых прочных опор этого процесса. Исторические, культурные и братские узы между двумя странами несут более глубокий смысл, чем политические процессы, и основываются на общей памяти и духовном единстве наших народов".

Он заявил, что верит в то, что встреча Верховного главнокомандующего, президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках саммита ОТГ в очередной раз продемонстрирует незыблемую волю турецко-азербайджанского братства.

"Наш курс определен. Наша цель - не допуская, чтобы между нами были посеяны какие-либо семена раздора, способные нанести ущерб братским отношениям и духовным связям между странами тюркского мира, в первую очередь с Азербайджаном, углублять наше сотрудничество на основе взаимного уважения к суверенитету и независимости тюркских республик, осознавая ответственность, возложенную на нас историей, строить наше общее будущее, объединить цель "Тюркского и Турецкого века" с подъемом тюркского мира", - отметил он.