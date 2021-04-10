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Багдад Амреев: Тюркские страны и впредь будут рядом с Азербайджаном

Багдад Амреев: Тюркские страны и впредь будут рядом с Азербайджаном "Мы, как тюркские государства, выражаем свою солидарность с Азербайджаном"
Внешняя политика
10 апреля 2021 г. 15:02
Багдад Амреев: Тюркские страны и впредь будут рядом с Азербайджаном

"Поздравляю Азербайджан с освобождением земель от оккупации. Тюркские государства и впредь будут рядом с Азербайджаном".

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев, выступая сегодня на третьем собрании ответственных министров и высокопоставленных лиц в сфере информации и медиа Совета сотрудничества тюркоязычных стран (Тюркский совет).

"Мы очень рады, что Азербайджан освободил свои земли от оккупации. Мы, как тюркские государства, выражаем свою солидарность с Азербайджаном", - сказал Б.Амреев.

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Версия на азербайджанском языке Bağdad Amreyev: "Türk dövlətləri bundan sonra da Azərbaycanın yanında olacaq"

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