Багдад Амреев: Тюркские страны и впредь будут рядом с Азербайджаном

"Мы, как тюркские государства, выражаем свою солидарность с Азербайджаном"

"Поздравляю Азербайджан с освобождением земель от оккупации. Тюркские государства и впредь будут рядом с Азербайджаном".

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев, выступая сегодня на третьем собрании ответственных министров и высокопоставленных лиц в сфере информации и медиа Совета сотрудничества тюркоязычных стран (Тюркский совет).

"Мы очень рады, что Азербайджан освободил свои земли от оккупации. Мы, как тюркские государства, выражаем свою солидарность с Азербайджаном", - сказал Б.Амреев.