    Бабиш рассказал на форуме в Габале о чешских оборонных компаниях

    27 апреля, 2026
    • 20:37
    Бабиш рассказал на форуме в Габале о чешских оборонных компаниях

    В 1939 году Чехословакия была крупнейшим в мире производителем военной техники и вооружений.

    Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на Азербайджано-чешском бизнес-форуме, проходившем в Габале с участием президента Ильхама Алиева.

    "Здесь представлена группа чешских и словацких компаний, у которой уже есть совместное предприятие, капиталовложения; компания Aero Vodochody с самолетом L-39NG, далее CSG Aerospace, Česká Zbrojovka, Colt – мы говорили об этом проекте – Excalibur International, Explosia, VOP CZ, Omnipol и Livance SRO Meteopress", - сообщил Бабиш.

    По его словам, все эти компании предлагают значительный ассортимент продукции и комплексные решения, разработанные с учетом ваших конкретных потребностей.

    "Наша делегация представляет собой лучшее, что есть в современном транспортном машиностроении. Эти фирмы обеспечивают весь спектр услуг – от подвижных составов и железнодорожных технологий до передовых систем управления движением и "умной" инфраструктуры. Они готовы помочь построить транспортную сеть, которая станет более быстрой, безопасной и экологически устойчивой. И, разумеется, мы были бы рады, если бы компания Škoda Transportation, входящая в группу компаний Škoda – важнейшую и крупнейшую экономическую группу Чешской Республики PPF, - смогла добиться успеха в тендере по проекту метрополитена в Баку. Также здесь присутствуют делегации из AŽD Praha, CZ Loco, Daco и Tatra Export. Все эти компании представляют конкретные проекты, и я уверен, что начав деловое сотрудничество с нами, вы останетесь по-настоящему довольны", - отметил чешский премьер.

    Andrey Babiş Çexiyanın müdafiə şirkətləri barədə məlumat verib

