Бабиш: Азербайджан является для Чехии стратегическим партнером

Азербайджан является для Чешской Республики стратегическим партнером, и именно поэтому мой первый визит за пределы Европейского Союза я совершаю именно сюда.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на Азербайджано-чешском бизнес-форуме, проходившем в Габале с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Мы встретились с господином президентом в Давосе и договорились об этом визите, и я очень рад и польщен находиться здесь. Также мы хотели бы пригласить Вас посетить Прагу и будем рады Вас там приветствовать.

Вместе с тем полагаю, что было бы правильно вновь созвать совместную экономическую комиссию между нашими странами. С нашей стороны ее возглавит господин Гавличек, первый вице-премьер. Считаю, что данная комиссия должна собраться уже в этом году, как можно скорее, чтобы мы могли оперативно продвигаться по всем этим проектам", - отметил Бабиш.