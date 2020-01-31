Азербайджан является лучшим другом Грузии - ОПРОС

7% респондентов в Грузии считают Азербайджан одной из основных дружественных стран.

По сообщению грузинского бюро Report, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного организацией "Кавказский исследовательский ресурсный центр – Грузия" (CRRC).

По сравнению с результатами аналогичного опроса за 2015 и 2017 годы, в процентном эквиваленте численность считающих Азербайджан лучшим другом Грузии, осталась неизменной.

В 2013 году данный показатель составил 8%. Большинство респондентов (21%) считают лучшим другом США, а 10% - Украину. 4% назвали главной дружественной страной Турцию, а в пользу Армении высказались лишь 2% респондентов.

На вопрос о том, кто является главным врагом Грузии, примерно половина опрошенных назвали Россию. 4% сочли врагом Турцию и 2% - Армению.

Отметим, что опрос проводился с 9 октября по 4 ноября 2019 года по всей территории Грузии за исключением оккупированных территорий. В опросе приняли участие 2 100 респондентов.