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Азербайджан направил ноту протеста Франции

Азербайджан направил ноту протеста Франции

Азербайджан направил Франции ноту протеста.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Азербайджана. 

28 октября чрезвычайный и полномочный посол Франции в Азербайджане Захари Гросс был вызван в министерство иностранных дел, где с ним встретился заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов

На встрече послу Франции вручили ноту протеста в связи со встречей в рамках визита на прошлой неделе в Ереван председателя Регионального совета Овернь-Рона-Альпы Французской Республики Лорана Вокье с Масисом Маиляном - "министром иностранных дел" структуры, созданной Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, и подписанием с ним "совместной декларации". 

Было отмечено, что отразившиеся в заявлении призывы подрывают переговорный процесс по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и выражают поддержку позиции захватнической Армении по изменению формата переговоров.

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