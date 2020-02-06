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Азербайджан наградил главу МИД ОАЭ - ФОТО

​Азербайджан наградил главу МИД ОАЭ

Правительство Азербайджана наградило министра иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейха Абдуллу бин Зайеда аль-Нахаяна орденом в знак признания его усилий по укреплению связей между двумя странами на различных площадках, сообщает Report со ссылкой на Emirates News Agency.

Отмечается, что награждение было приурочено к 100-летию дипломатической службы Азербайджана.

Главный дипломат ОАЭ получил медаль из рук азербайджанского посла в Абу-Даби Махира Алиева.

В свою очередь шейх поблагодарил правительство Азербайджана за признание его заслуг, высоко оценил особые отношения между двумя странами, поддерживаемые руководством Азербайджана и ОАЭ.

М.Алиев выразил решимость своей страны укреплять отношения с ОАЭ во всех сферах.

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