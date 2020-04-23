Азербайджан и Великобритания сотрудничают в борьбе с коронавирусом

Посольство Великобритании в Азербайджане финансирует проект по содействию разработке онлайн-платформы обучения медицинского персонала.

Об этом сообщили Report в дипломатическом представительстве.

"Британское посольство гордится тем, что поддерживает Азербайджан, обучая персонал больниц, чтобы помочь победить COVID-19. Совместно с ВОЗ посольство Великобритании совместно финансирует проект по содействию разработке www.azercovid19.org - онлайн-платформы обучения, позволяющей персоналу больниц в Азербайджане получить доступ к новым учебным ресурсам и взаимодействовать с коллегами-профессионалами. В свою очередь, персонал больницы быстро приобретет необходимые навыки, необходимые для того, чтобы помочь победить COVID-19" - отметили в посольстве.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.