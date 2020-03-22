​Азербайджан эвакуировал 34 граждан из Москвы

Сегодня из международного аэропорта «Шереметьево» в Москве эвакуированы 34 граждан Азербайджанской Республики.

Как передает российское бюро Report, об этом сообщили в Посольстве Азербайджана в России.

Сообщается, что полет стал возможен на основе вмешательства руководств Посольства и «Азербайджанских авиалиний».

«Желающим вернуться в страну гражданам Азербайджана просим позвонить на «горячие линии» Посольства (‪+7977 442 2954, ‪+7977 442 2964) или же Представительству AZAL в Москве (‪+7499 243 3302, +7499 243 3307, +7495 660 1777)», - отмечается в сообщении.