Азербайджанский город Билясувар и турецкий Чамели стали побратимами

Между азербайджанским городом Билясувар и районом Чамели провинции Денизли, Турция, подписан меморандум о побратимстве.

Между азербайджанским городом Билясувар и районом Чамели провинции Денизли, Турция, подписан меморандум о побратимстве.

Как передает муганское бюро Report, церемония подписания прошла в Билясуварском районе.

Также был подписан документ о "школах-побратимах" между расположенной в Чамели школой Ататюрка и полной средней школой села Алиабад Билясуварского района.

Для подписания документов турецкая делегация сегодня совершила официальный визит в Билясуварский район.

В рамках визита делегации с обеих сторон возложили цветы к памятнику шехида, Национального героя Азербайджана Мубаризу Ибрагимову, навестили его семью, побывали в доме-музее героя.

Затем в Центральном парке имени Гейдара Алиева было посажено символическое "дерево дружбы".