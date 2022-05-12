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Азербайджанский город Билясувар и турецкий Чамели стали побратимами

Азербайджанский город Билясувар и турецкий Чамели стали побратимами Между азербайджанским городом Билясувар и районом Чамели провинции Денизли, Турция, подписан меморандум о побратимстве.
Внешняя политика
12 мая 2022 г. 14:09
Азербайджанский город Билясувар и турецкий Чамели стали побратимами

Между азербайджанским городом Билясувар и районом Чамели провинции Денизли, Турция, подписан меморандум о побратимстве.

Как передает муганское бюро Report, церемония подписания прошла в Билясуварском районе.

Также был подписан документ о "школах-побратимах" между расположенной в Чамели школой Ататюрка и полной средней школой села Алиабад Билясуварского района.

Для подписания документов турецкая делегация сегодня совершила официальный визит в Билясуварский район.

В рамках визита делегации с обеих сторон возложили цветы к памятнику шехида, Национального героя Азербайджана Мубаризу Ибрагимову, навестили его семью, побывали в доме-музее героя.

Затем в Центральном парке имени Гейдара Алиева было посажено символическое "дерево дружбы".

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Версия на азербайджанском языке ФотоBiləsuvarla Türkiyənin Çameli rayonu arasında qardaşlaşma protokolu imzalanıb

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